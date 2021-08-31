Махир Эмрели избран лучшим футболистом команды

Игрок варшавской "Легии" и национальной сборной Азербайджана Махир Эмрели избран лучшим футболистом своей команды по итогам матча 6-го тура против краковской "Вислы".

Игрок варшавской "Легии" и национальной сборной Азербайджана Махир Эмрели избран лучшим футболистом своей команды по итогам матча 6-го тура против краковской "Вислы".

Как сообщает Report, издание Legia.net предложило фанатам варшавского клуба оценить игроков по десятибалльной шкале.

По результатам голосования болельщиков, Эмрели опередил всех своих товарищей, набрав 5,83 очка.

"Легия" проиграла "Висле" со счетом 0:1. Эмрели вышел на поле на 46-й минуте матча, однако забитый в ворота соперника гол не был засчитан судьями.