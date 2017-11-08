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    Мадуро сыграл в футбол с Марадоной

    В рамках встречи главы страны и аргентинского футболиста прошёл мастер-класс для детей

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро сыграл в футбол с аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной в Каракасе.

    Как передает Report, об этом сообщает Noticiero Digital.

    В рамках встречи главы страны и аргентинского футболиста прошёл мастер-класс для детей.

    По итогам мероприятия Мадуро подарил Марадоне фотографию, на которой футболист запечатлён вместе с экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

    В августе Марадона заявил, что готов надеть солдатскую форму и бороться на стороне Мадуро.

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