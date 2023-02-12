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Мадридский "Реал" в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира Испанский "Реал" со счетом 5:3 обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу и в пятый раз стал победителем турнира, который проходил в Марокко.
Футбол
12 февраля 2023 г. 01:31
Мадридский Реал в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира

Испанский "Реал" со счетом 5:3 обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу и в пятый раз стал победителем турнира, который проходил в Марокко.

Как сообщает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Винисиус (13-я, 69-я минуты), Федерико Вальверде (18, 58) и Карим Бензема (54). У проигравших отличились Мусса Марега (26) и Лусиано Вьетто (63, 79).

В матче за третье место бразильский "Фламенго" со счетом 4:2 победил египетский "Аль-Ахли". Клуб из Бразилии впервые завоевал бронзовые медали турнира. До этого команда становилась серебряным призером соревнований в 2019 году. Тогда "Фламенго" в финале уступил английскому "Ливерпулю" в дополнительное время со счетом 0:1.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). "Реал" в пятый раз стал победителем соревнований и является самой успешной командой в истории турнира. Ранее испанский клуб побеждал в клубном чемпионате мира в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Победителем прошлого розыгрыша турнира стал английский "Челси", переигравший в финале бразильский "Палмейрас" (2:1 в дополнительное время).

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Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” klublararası dünya çempionatının qalibi olub

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