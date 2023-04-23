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Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в матче 30-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в матче 30-го тура Ла Лиги Мадридский "Реал" в матче 30-го тура чемпионата Испании оказался сильнее "Сельты".
Футбол
23 апреля 2023 г. 01:42
Мадридский Реал обыграл Сельту в матче 30-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" в матче 30-го тура чемпионата Испании оказался сильнее "Сельты".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

"Сливочные" отличились по разу в каждом из таймов. На 42-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора отличился Марко Асенсио. На 48-й минуте окончательный счет установил Милитао, которому ассистировал Асенсио.

После этой игры действующие чемпионы Испании набрали 65 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

"Сельта" с 36 очками сохранила за собой 12-е место в таблице национального первенства.

В следующем матче "Реал" сыграет в гостях против "Жироны", а "Сельта" на домашнем поле примет "Эльче".

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: “Real Madrid” “Selta” üzərində inamlı qələbə qazanıb

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