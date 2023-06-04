Мадридский "Реал" объявил об уходе Бензема

Французский нападающий Карим Бензема покинет состав мадридского "Реала" по окончании сезона чемпионата Испании по футболу.

Французский нападающий Карим Бензема покинет состав мадридского "Реала" по окончании сезона чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Карьера Карима Бензема в "Реале" была примером поведения и профессионализма, а также ценностей нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать свое будущее.

"Реал" всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни", - говорится в заявлении клуба.

Контракт Бензема с испанской командой истекает по окончании сезона Ла Лиги.

Вместе с "Реалом" французский футболист становился четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны. Также он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Осенью 2022 года нападающий впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча".