Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" в матче 10-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" из Виго в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" из Виго в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает Report , матч на стадионе "Балаидос" обслуживал главный арбитр Алехандро Эрнандес.

Первый гол в матче ожидаемо забила столичная команда. На 20-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе отметился красивым голом. На 51-й минуте "кельты" восстановили статус-кво: шведский полузащитник Виллиот Тео Сведберг поразил ворота Тибо Куртуа. Тем не менее, ничейный результат длился в игре всего 15 минут. После передачи 39-летнего Луки Модрича бразильский нападающий Винисиус Жуниор обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет - 1:2.

По итогам 10 матчей "Реал Мадрид" укрепился на втором месте в турнирной таблице, сравнявшись по очкам со своим вечным соперником "Барселоной" (24), однако "королевский клуб" уступает "Барсе" по разнице мячей, при этом у каталонской команды игра в запасе.

Команда Клаудио Жиральдеса, несмотря на поражение, сохранила 10-ю строчку, набрав 13 очков.