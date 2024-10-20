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Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" в матче 10-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" в матче 10-го тура Ла Лиги Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" из Виго в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.
Футбол
20 октября 2024 г. 01:57
Мадридский Реал на выезде обыграл Сельту в матче 10-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Сельту" из Виго в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает Report, матч на стадионе "Балаидос" обслуживал главный арбитр Алехандро Эрнандес.

Первый гол в матче ожидаемо забила столичная команда. На 20-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе отметился красивым голом. На 51-й минуте "кельты" восстановили статус-кво: шведский полузащитник Виллиот Тео Сведберг поразил ворота Тибо Куртуа. Тем не менее, ничейный результат длился в игре всего 15 минут. После передачи 39-летнего Луки Модрича бразильский нападающий Винисиус Жуниор обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет - 1:2.

По итогам 10 матчей "Реал Мадрид" укрепился на втором месте в турнирной таблице, сравнявшись по очкам со своим вечным соперником "Барселоной" (24), однако "королевский клуб" уступает "Барсе" по разнице мячей, при этом у каталонской команды игра в запасе.

Команда Клаудио Жиральдеса, несмотря на поражение, сохранила 10-ю строчку, набрав 13 очков.

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: “Real” səfərdə “Selta”dan üstün olub

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