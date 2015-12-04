Мадридский "Реал" исключен из Кубка Испании

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" исключен из розыгрыша Кубка Испании по футболу сезона-2015/16.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение связано с участием российского полузащитника Дениса Черышева в матче с "Кадисом".

Встреча состоялась в среду вечером в Кадисе. Черышев отыграл первый тайм, забив гол на 3-й минуте. В перерыве российский игрок был заменен на хорватского полузащитника Матео Ковачича.

Россиянин не имел права принимать участие в матче из-за дисквалификации, наложенной на него еще по ходу прошлого розыгрыша турнира.