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Мадридский "Реал" хочет вернуть Роналду в клуб

Мадридский "Реал" хочет вернуть Роналду в клуб Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".
Футбол
1 мая 2022 г. 06:53
Мадридский Реал хочет вернуть Роналду в клуб

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

По информации издания, "королевский" клуб заинтересован в трансфере Роналду из стана манкунианцев. Накануне в СМИ появилась информация о возможном возвращении Криштиану в Мадрид.

Отметим, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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