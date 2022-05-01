Мадридский "Реал" хочет вернуть Роналду в клуб

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".

Как передает Report, об этом сообщает Mirror .

По информации издания, "королевский" клуб заинтересован в трансфере Роналду из стана манкунианцев. Накануне в СМИ появилась информация о возможном возвращении Криштиану в Мадрид.

Отметим, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.

Роналду в текущем сезоне сыграл за МЮ в 28 встречах, в которых также отметился тремя результативными передачами.

После 35 сыгранных туров подопечные Ральфа Рангника набрали 55 очков и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.