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Мадридский "Реал" готов продать нескольких игроков

Мадридский "Реал" готов продать нескольких игроков Руководство мадридского "Реала" хочет в январе продать нескольких игроков.
Футбол
26 декабря 2021 г. 20:17
Мадридский Реал готов продать нескольких игроков

Руководство мадридского "Реала" хочет в январе продать нескольких игроков.

Как передает Report со ссылкой на Marca, испанский клуб хочет избавиться от полузащитника Иско и нападающего Гарета Бэйла, чьи контракты истекают летом 2022 года. "Реал" с уважением отнесется к любому решению Марсело, а также готов выслушать предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

"Сливочные" считают, что не смогут подписать качественных игроков во время зимнего трансферного окна, поэтому будут готовиться к летним переходам.

"Реал" после 19 матчей возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своем активе 46 очков.

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