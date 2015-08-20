Мадридский клуб оформил новый трансфер

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" оформил новый трансфер. Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, футболист итальянского "Интера" Матео Ковачич впредь будет играть за "Реал".

Согласно договору, Ковачич будет выступать в испанском клубе до 2021 года. Сумма трансфера 21-летнего футболиста составила 28 млн. евро. В случае, если полузащитник проведет 40 игр за сезон, он заработает еще 5 млн. евро.

Отметим, что до "Интера" Ковачич играл в "Динамо" (Загреб, Хорватия). С 2013 году состоялся трансфер в миланский клуб.