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Льюис Хэмилтон: Гонка в Баку будет не такой, как в Монако

Льюис Хэмилтон: Гонка в Баку будет не такой, как в Монако "В Баку разные трассы с разными требованиями".
Футбол
3 июня 2021 г. 18:21
Льюис Хэмилтон: Гонка в Баку будет не такой, как в Монако
Льюис Хэмилтон

"В Баку разные трассы с разными требованиями".

Как сообщает Report, об этом заявил выступающий в чемпионате мира по "Формуле-1" пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон, говоря о Гран-при Азербайджана.

36-летний водитель заявил, что в выходные температура в Баку будет отличаться от других гоночных мест: "Здесь перед нами возникнут различные трудности. Но наше нынешнее выступление будет не таким, как в предыдущем - Гран-при Монако".

Гран-при Азербайджана пройдет с 4 по 6 июня. На последнем Гран-при Монако победу одержал пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон занял в гонке 7-е место, уступив в общем зачете лидерство Ферстаппену.

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Версия на азербайджанском языке Lüis Hemilton: "Bakıdakı yarış Monakodakı kimi olmayacaq"

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