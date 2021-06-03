Льюис Хэмилтон: Гонка в Баку будет не такой, как в Монако

"В Баку разные трассы с разными требованиями".

"В Баку разные трассы с разными требованиями".

Как сообщает Report, об этом заявил выступающий в чемпионате мира по "Формуле-1" пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон, говоря о Гран-при Азербайджана.

36-летний водитель заявил, что в выходные температура в Баку будет отличаться от других гоночных мест: "Здесь перед нами возникнут различные трудности. Но наше нынешнее выступление будет не таким, как в предыдущем - Гран-при Монако".

Гран-при Азербайджана пройдет с 4 по 6 июня. На последнем Гран-при Монако победу одержал пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон занял в гонке 7-е место, уступив в общем зачете лидерство Ферстаппену.