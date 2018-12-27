Лука Модрич: Я останусь в сборной Хорватии, пока нужен

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Избранный лучшим футболистом 2018 года полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич хочет завершить свою карьеру в своем нынешнем клуба "Реал Мадрид".

Как сообщает Report, об этом 33-летний игрок сказал goal.com.

По словам опытного плеймейкера, для него идеальным сценарием может считаться, если последней остановкой станет королевский клуб: "Для достижения моего желания я должен выступать на самом высоком уровне. Однако это совсем не просто. В этом сезоне для нашей команды самый главный вопрос улучшить уровень игры. Потому что после всех достижений мы вошли в сложный период".

Модрич рассказал и о карьере в сборной Хорватии, капитаном которой является. Он заявил, что не намерен уходить из сборной: "Многие говорили, что лучшим моментом для прекращения карьеры в сборной было бы после чемпионата мира 2018 года. Однако мое сердце решило, что надо остаться и играть. Я буду оставаться в сборной, пока нужен".

Отметим, что сборная Хорватии на чемпионате мира в России проиграла Франции со счетом 2:4 и завоевала серебряную медаль. Лука Модрич в чемпионате мира отличился 2 голами и 1 плодотворным пасом. Эта команда в отборочном этапе чемпионата Европы попала в одну группу с Азербайджаном. Первая встреча между Хорватией и Азербайджаном состоится 21 марта 2019 года в Загребе, повторная – 9 сентября.