Лука Модрич вошел в историю "Реала" как самый титулованный игрок

Хорватский полузащитник завоевал свой 28-й трофей в составе "Королевского клуба", став абсолютным рекордсменом "Реала".

Хорватский полузащитник завоевал свой 28-й трофей в составе "Королевского клуба", став абсолютным рекордсменом "Реала".

Как сообщил Report, историческое достижение было зафиксировано после победы "Реала" над мексиканской "Пачукой" в финале Межконтинентального кубка ФИФА со счетом 3:0.

39-летний Модрич появился на поле на 70-й минуте, заменив Родриго. Несмотря на то, что хорват не отметился голами или передачами, его вклад в успех "Реала" на протяжении всех лет выступлений невозможно переоценить.

Именно эти многолетние заслуги и позволили ему стать рекордсменом по количеству трофеев в истории клуба.

Следом за Модричем в списке самых титулованных игроков "Реала" идет Дани Карвахаль, на счету которого 27 трофеев. На третьей позиции находится Начо с 26 трофеями. Четвертую строчку делят сразу два бывших лидера "Реала" - Карим Бензема и Марсело. У обоих по 25 трофеев в составе мадридцев.