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Лука Модрич продлит контракт с "Реалом"

Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" Хавбек "Реала" Лука Модрич продолжит выступать за мадридский клуб.
Футбол
15 ноября 2021 г. 21:45
Лука Модрич продлит контракт с Реалом
Лука Модрич

Хавбек "Реала" Лука Модрич продолжит выступать за мадридский клуб.

Как передает Report со ссылкой на Marca, 36-летний хорват в ближайшее время поставит подпись под новым соглашением с мадридцами, которое будет рассчитано до лета 2023 года.

Действующий контракт хорвата с "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона.

Недавно полузащитник провел 400-й матч в составе "Реала". За 402 сыгранных матча в составе "сливочных" хорватский полузащитник забил 28 мячей и отдал 64 результативные передачи.

Игрок выступает за мадридцев с 2012 года, куда перешел из "Тоттенхэм Хотспур" за 35 млн евро. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 млн евро.

С 2006 года полузащитник выступает за сборную Хорватии, за которую провел 146 матчей.

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Версия на азербайджанском языке Modriç "Real Madrid"lə yeni müqavilə imzalayacaq

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