Лука ​Модрич презентовал автобиографию

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич провел в Хорватии презентацию автобиографической книги под названием "Моя игра".

Как сообщает Report со ссылкой на портал Novi List, автобиография игрока мадридского "Реала" написана в соавторстве со спортивным журналистом Робертом Маттеони и будет переведена на 12 языков.

"Я долгое время вынашивал идею написать книгу, это всегда было для меня огромным желанием. Но для полноты картины мне не хватало успеха в футболке национальной сборной. У меня получилось добиться успеха на чемпионате мира в России, и после этого мы начали писать. Мы с моим другом спортивным журналистом Робертом хорошо общаемся, у нас отличные отношения на протяжении уже многих лет. Должен сказать, он подтолкнул меня к идее написать книгу. Я позвонил ему, когда окончательно принял решение, что настало время для автобиографии. Так всё и началось", - заявил Модрич.