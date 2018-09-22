Лука Модрич получил 8 месяцев тюрьмы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Хорватский полузащитник испанского "Реал Мадрид" Лука Модрич получил тюремное наказание.

Как сообщает Report со ссылкой на издание EL Mundo, за уклонение от уплаты налогов испанский суд назначил 33-летнему полузащитнику условный тюремный срок в восемь месяцев.

Хорватский хавбек пошёл на сделку с испанскими прокурорами и признал вину в двух пунктах дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф размере 60 тыс евро.

Ранее хорватский футболист уже выплатил компенсацию в размере 1,2 млн евро.

Отметим, что за подобные нарушения ранее также были наказаны Лионель Месси, Криштиану Роналду и ряд других известных футболистов.