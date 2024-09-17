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Луиш Каштру уволен с поста главного тренера "Аль-Насра"

Луиш Каштру уволен с поста главного тренера "Аль-Насра" Саудовский клуб "Аль-Наср", в котором выступает Криштиану Роналду, объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.
Футбол
17 сентября 2024 г. 20:22
Луиш Каштру уволен с поста главного тренера Аль-Насра

Саудовский клуб "Аль-Наср", в котором выступает Криштиану Роналду, объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

Как передает Report, об этом команда объявила в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

"Все в "Аль-Насре" хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем", - говорится в сообщении.

63-летний специалист был назначен на пост главного тренера "Аль-Насра" в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

После трех туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги саудовский клуб набрал пять очков и занимает седьмое место.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun çıxış etdiyi "Əl-Nəsr" klubu baş məşqçisi ilə vidalaşıb

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