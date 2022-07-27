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Луис Суарес выбрал себе новый клуб 

Луис Суарес выбрал себе новый клуб  Нападающий Луис Суарес достиг принципиальной договоренности о переходе в уругвайский "Насьональ".
Футбол
27 июля 2022 г. 05:47
Луис Суарес выбрал себе новый клуб 

Нападающий Луис Суарес достиг принципиальной договоренности о переходе в уругвайский "Насьональ".

Как передает Report, об этом 35-летний нападающий объявил в социальных сетях,

Игрок вернется в клуб, где начиналась его профессиональная карьера.

Ранее появлялась информация, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.

Два последних сезона Луис выступал за мадридский "Атлетико", с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке Luis Suaresin yeni klubu bəlli olub

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