Луис Суарес воссоединился с Месси в "Интер Майами"

Уругвайский форвард Луис Суарес перешел в "Интер Майами".

Уругвайский форвард Луис Суарес перешел в "Интер Майами".

Как передает Report, об этом клуб MLS сообщил в соцсети Х.

Срок соглашения с 36-летним футболистом не уточняется. ESPN ранее отмечал, что нападающий должен подписать с американским клубом контракт по схеме "1+1".

Последним клубом Суареса был бразильский "Гремио". В чемпионате Бразилии в прошедшем сезоне он в 33 матчах забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

Суарес, лучший бомбардир в истории сборной Уругвая с 68 голами в 137 матчах, в "Интер Майами" воссоединился с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми они вместе играли в "Барселоне".

За "Барселону" Суарес выступал с 2014 по 2020 год. С командой он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2014 и 2016 годах уругваец стал обладателем "Золотой бутсы" - награды, вручаемой лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.