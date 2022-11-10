Луис Суарес попал в окончательную заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022

Сборная Уругвая огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, передает Report.

Сборная Уругвая огласила окончательную заявку на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре, передает Report.

Вратари: Фернандо Муслера, Серхио Рочет, Себастьян Соса.

Защитники: Хосе Мария Хименес, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Рональд Араухо, Хосе Луис Родригес, Луис Эспино, Матиас Оливера, Матиас Винья.

Полузащитники: Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Фелипе Карбальо, Матиас Весино, Хиорхьян де Арраскаета, Факундо Пельистри, Мартин Сатриано, Факундо Торрес.

Нападающие: Дарвин Нуньес, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Николас Лопес.

Уругвайские футболисты в группе проведут матчи со сборными Португалии, Ганы и Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".