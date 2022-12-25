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Луис Суарес подпишет контракт с бразильским "Гремио"

Луис Суарес подпишет контракт с бразильским "Гремио" Уругвайский нападающий Луис Суарес в скором времени станет игроком "Гремио". 35-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, cогласился подписать с клубом контракт на два года.
Футбол
25 декабря 2022 г. 10:35
Луис Суарес подпишет контракт с бразильским Гремио

Уругвайский нападающий Луис Суарес в скором времени станет игроком "Гремио". 35-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, cогласился подписать с клубом контракт на два года.

Как передает Report, об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом добавляется, что саудовский клуб "Аль-Халидж", который обращался к агентам футболиста и предлагал ему соглашение на 18 месяцев с зарплатой в 5,62 млн евро за все время контракта, уже проинформирован о том, что Суарес продолжит карьеру в Бразилии.

Отмечается, что в данный момент улаживаются последние детали соглашения с игроком и до официального подписания договора остаётся последний шаг.

Последним клубом 35-летнего Суареса был уругвайский "Насьонал", в составе которого Луис стал чемпионом страны. За 12 матчей нападающий забил пять мячей и отдал три результативных паса.

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Версия на азербайджанском языке Luis Suares Braziliya klubu ilə anlaşıb

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