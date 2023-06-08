Луис Суарес может перейти в "Интер Майами" вслед за Месси

Нападающий бразильской команды "Гремио" Луис Суарес собирается перейти в "Интер Майами".
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Такая информация появилась после новости о переходе Лионеля Месси в американскую команду. Напомним, что Месси и Суарес ранее вместе выступали за "Барселону".
Суарес перешел в "Гремио" из "Насьоналя". Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за мадридский "Атлетико" и "Ливерпуль". Отмечается, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.