О нас

Луис Суарес может перейти в "Интер Майами" вслед за Месси

Луис Суарес может перейти в "Интер Майами" вслед за Месси Нападающий бразильской команды "Гремио" Луис Суарес собирается перейти в "Интер Майами".
Футбол
8 июня 2023 г. 06:43
Луис Суарес может перейти в Интер Майами вслед за Месси

Нападающий бразильской команды "Гремио" Луис Суарес собирается перейти в "Интер Майами".

Как передает Report, об этом сообщает портал 90 min со ссылкой на неназванные источники.

Такая информация появилась после новости о переходе Лионеля Месси в американскую команду. Напомним, что Месси и Суарес ранее вместе выступали за "Барселону".

Суарес перешел в "Гремио" из "Насьоналя". Его контракт с бразильской командой рассчитан до 2024 года. Ранее он также выступал за мадридский "Атлетико" и "Ливерпуль". Отмечается, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi