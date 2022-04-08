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Луис Суарес может перейти в «Фенербахче» или «Бешикташ»

Луис Суарес может перейти в «Фенербахче» или «Бешикташ» Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.
Футбол
8 апреля 2022 г. 23:58
Луис Суарес может перейти в «Фенербахче» или «Бешикташ»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

По информации источника, «Бешикташ» и «Фенербахче» интересуются 35-летним уругвайцем и уже связались с окружением форварда.

Отметим, что «Фенербахче» занимает третье место в чемпионате Турции, а «Бешикташ» идёт на восьмом месте в национальном первенстве.

Напомним, что Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 7 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.

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Версия на азербайджанском языке Luis Suareslə "Fənərbağça" və "Beşiktaş" maraqlanır

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