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Луис Суарес: "Интер Майами" - последний клуб в моей карьере

Луис Суарес: "Интер Майами" - последний клуб в моей карьере 37-летний нападающий "Интер Майами" Луис Суарес заявил, что американский клуб станет последним в его футбольной карьере.
Футбол
16 февраля 2024 г. 20:04
Луис Суарес: Интер Майами - последний клуб в моей карьере

37-летний нападающий "Интер Майами" Луис Суарес заявил, что американский клуб станет последним в его футбольной карьере.

Как сообщает Report, об этом 37-летний уругвайский игрок сказал испанскому изданию Mundo Deportivo.

"Интер Майами" - последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более откровенным. Моя семья уже знает об этом. Мне нужно подумать о своей жизни после завершения карьеры. Я говорю об этом, и мне хочется плакать. Помню, как один бывший футболист сказал мне, что игрок никогда не может быть готов к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь", - приводит его слова издание.

Напомним, Суарес присоединился к "Интер Майами" 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке "İnter Mayami" Luis Suaresin karyerasında sonuncu klub olacaq

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