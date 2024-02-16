Луис Суарес: "Интер Майами" - последний клуб в моей карьере

37-летний нападающий "Интер Майами" Луис Суарес заявил, что американский клуб станет последним в его футбольной карьере.

37-летний нападающий "Интер Майами" Луис Суарес заявил, что американский клуб станет последним в его футбольной карьере.

Как сообщает Report, об этом 37-летний уругвайский игрок сказал испанскому изданию Mundo Deportivo.

"Интер Майами" - последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более откровенным. Моя семья уже знает об этом. Мне нужно подумать о своей жизни после завершения карьеры. Я говорю об этом, и мне хочется плакать. Помню, как один бывший футболист сказал мне, что игрок никогда не может быть готов к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь", - приводит его слова издание.

Напомним, Суарес присоединился к "Интер Майами" 1 января 2024 года.