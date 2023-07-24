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Луис Суарес готов выкупить свой контракт ради воссоединения с Месси в "Интер Майами"

Луис Суарес готов выкупить свой контракт ради воссоединения с Месси в "Интер Майами" Уругвайский нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у "Гремио" ради перехода в американский "Интер Майами", в котором уже играют три бывших одноклубника форварда - Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Футбол
24 июля 2023 г. 02:26
Луис Суарес готов выкупить свой контракт ради воссоединения с Месси в Интер Майами

Уругвайский нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у "Гремио" ради перехода в американский "Интер Майами", в котором уже играют три бывших одноклубника форварда - Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, американский клуб активно работает над проектом воссоединения бывших игроков «Барселоны», и Суарес - их следующая цель. Сам Луис очень сильно хочет перейти в "Интер Майами" но американский клуб пока не может договориться с "Гремио" о трансфере. При этом бразильский клуб не хочет держать немотивированного игрока в составе, поэтому Луис рассматривает вариант, при котором он самостоятельно выкупит свой контракт у "Гремио".

Суарес выступает за бразильскую команду "Гремио" с прошлого года, после перехода из уругвайского "Насьоналя". Контракт 36-летнего нападающего с "Гремио" действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счет восемь результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Suares “İnter Mayami”də Messiyə qoşulmaq üçün “Qremio”dakı müqaviləsini ödəməyə hazırdır

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