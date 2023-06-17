О нас

Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру

Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил "Атлетико Минейро".
Футбол
17 июня 2023 г. 15:22
Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил "Атлетико Минейро".

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Отмечается, что срок соглашения с главным тренером рассчитан до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом 74-летнего тренера был бразильский "Атлетико Паранаэнсе", который он покинул в 2022 году. Сразу после этого, в ноябре 2022 года, Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.

Во время тренерской карьеры Сколари работал в сборных Бразилии и Португалии, а также возглавлял "Челси", "Палмейрас", "Гремио", "Крузейро" и другие клубы.

Под руководством специалиста сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Scolari comes out of retirement to coach Atletico Mineiro
Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi mütəxəssis baş məşqçi karyerasını bərpa edib

Другие новости из категории

Барселона может быть продана инвесторам из Катара
"Барселона" может быть продана инвесторам из Катара
17 июня 2023 г. 10:20
ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста
ПСЖ может назначить на пост главного тренера своего бывшего футболиста
17 июня 2023 г. 08:19
ЕВРО-2024: В отборочном раунде состоятся еще 11 матчей
ЕВРО-2024: В отборочном раунде состоятся еще 11 матчей
17 июня 2023 г. 07:57
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана проведет свой очередной отборочный матч
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана проведет свой очередной отборочный матч
17 июня 2023 г. 07:32
Реал готовит последнее предложение Тоттенхэму по Кейну
"Реал" готовит последнее предложение "Тоттенхэму" по Кейну
17 июня 2023 г. 06:48
ЕВРО-2024: Стартовал третий тур отборочного раунда
ЕВРО-2024: Стартовал третий тур отборочного раунда
17 июня 2023 г. 00:58
Грегг Берхалтер вновь стал главным тренером сборной США
Грегг Берхалтер вновь стал главным тренером сборной США
17 июня 2023 г. 00:21
Исполком АФФА: На освобожденных от оккупации территориях формируются футбольные команды
Исполком АФФА: На освобожденных от оккупации территориях формируются футбольные команды
16 июня 2023 г. 14:35
В новом сезоне в Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд
В новом сезоне в Премьер-лиге Азербайджана будут играть 10 команд
16 июня 2023 г. 13:59
Сборная Азербайджана по мини-футболу продвинулась в мировом рейтинге
Сборная Азербайджана по мини-футболу продвинулась в мировом рейтинге
16 июня 2023 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi