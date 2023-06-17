Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил "Атлетико Минейро".

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари возобновил карьеру и возглавил "Атлетико Минейро".

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Отмечается, что срок соглашения с главным тренером рассчитан до декабря 2024 года.

Предыдущим клубом 74-летнего тренера был бразильский "Атлетико Паранаэнсе", который он покинул в 2022 году. Сразу после этого, в ноябре 2022 года, Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.

Во время тренерской карьеры Сколари работал в сборных Бразилии и Португалии, а также возглавлял "Челси", "Палмейрас", "Гремио", "Крузейро" и другие клубы.

Под руководством специалиста сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году.