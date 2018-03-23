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    Луис Энрике возглавит "Челси"

    Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончании нынешнего сезона

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ «ПСЖ» прекратил переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, так как 47-летний специалист близок к подписанию контракта с «Челси».

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

    Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончании нынешнего сезона.

    Запасным вариантом у «ПСЖ» и «Челси» является Карло Анчелотти, который ранее успел поработать в обоих клубах. Напомним, осенью 2017 года Анчелотти был уволен из мюнхенской «Баварии».

    Ранее сообщалось, что нападающий Неймар попросил руководство «ПСЖ» пригласить в клуб Энрике.

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