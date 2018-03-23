Луис Энрике возглавит "Челси"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ «ПСЖ» прекратил переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, так как 47-летний специалист близок к подписанию контракта с «Челси».

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Ожидается, что Энрике заменит Антонио Конте в лондонском клубе по окончании нынешнего сезона.

Запасным вариантом у «ПСЖ» и «Челси» является Карло Анчелотти, который ранее успел поработать в обоих клубах. Напомним, осенью 2017 года Анчелотти был уволен из мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что нападающий Неймар попросил руководство «ПСЖ» пригласить в клуб Энрике.