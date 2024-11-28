Луис Энрике установил тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

Под руководством Луиса Энрике ПСЖ потерпел уже 8-е поражение, проведя 17 матчей в Лиге чемпионов.

Под руководством Луиса Энрике ПСЖ потерпел уже 8-е поражение, проведя 17 матчей в Лиге чемпионов.

Как передает Report, это произошло 26 ноября после проигрыша в матче с "Баварией" (Германия) в V туре группового этапа самого престижного клубного турнира континента.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 1:0. Вратарем ПСЖ в этом матче был российский голкипер Матвей Сафонов, ошибка которого привела к единственному голу в игре.

Это тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов - Луис Энрике опередил по количеству поражений Лорана Блана, при котором парижане проиграли 7 раз в 30 матчах.