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Луис Энрике установил тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

Луис Энрике установил тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов Под руководством Луиса Энрике ПСЖ потерпел уже 8-е поражение, проведя 17 матчей в Лиге чемпионов.
Футбол
28 ноября 2024 г. 00:44
Луис Энрике установил тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

Под руководством Луиса Энрике ПСЖ потерпел уже 8-е поражение, проведя 17 матчей в Лиге чемпионов.

Как передает Report, это произошло 26 ноября после проигрыша в матче с "Баварией" (Германия) в V туре группового этапа самого престижного клубного турнира континента.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 1:0. Вратарем ПСЖ в этом матче был российский голкипер Матвей Сафонов, ошибка которого привела к единственному голу в игре.

Это тренерский антирекорд ПСЖ в Лиге чемпионов - Луис Энрике опередил по количеству поражений Лорана Блана, при котором парижане проиграли 7 раз в 30 матчах.

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Версия на азербайджанском языке Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi antirekorda imza atıb

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