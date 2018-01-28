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    Луис Энрике назван основным кандидатом на должность тренера Челси

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Бывший игрок и главный тренер «Барселоны» Луис Энрике является основным кандидатом на должность наставника «Челси», который по окончании текущего сезона планирует расстаться с итальянским специалистом Антонио Конте после двух лет сотрудничества, передает Report со ссылкой на The Mail on Sunday.

    В лондонском клубе отдают предпочтение ныне безработному Энрике, поскольку другие кандидаты – Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Диего Симеоне («Атлетико») – связаны со своими командами двухлетними контрактами, что осложняет их приглашение в тренерский штаб синих. 

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