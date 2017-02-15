Луис Энрике: если вы хотите указать пальцем на виновника поражения, то это я

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал разгромное поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Как передает Report, встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«Это катастрофическая ночь для нас. "ПСЖ“ был лучше нас во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле, и мне не нужно лишний раз говорить об этом нашим фанатам.

Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни одерживают победы. Мы поменяли схему с 4-3-3 на 4-2-3-1, чтобы Месси мог чаще встречаться с мячом, но в конечном итоге получилось всё именно так, как получилось.

"ПСЖ“ нас особо не удивил. Они располагают качественными игроками, такими, как Ди Мария, а также обладают хорошей скамейкой запасных. Они показали высокий уровень игры и волю к победе, выиграли большое количество единоборств», — приводит слова Энрике Marca.