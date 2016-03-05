Луи ван Гал: Лига чемпионов - полная чушь

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал выступил против создания европейской Суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, голландский специалист также раскритиковал нынешний формат Лиги чемпионов, назвав ее "полной чушью".

65-летний специалист так объяснил свое мнение: "Все, кто следит за моей карьерой, знают, что я негативно отношусь к Суперлиге и всем подобным турнирам. В спорте необходимо быть первым. Поэтому когда все говорят, что Лига чемпионов – это восхитительное соревнование, я говорю, что турнир, в котором выступают четвертые клубы своих стран, – это полная чушь. В Лиге чемпионов, на мой взгляд, должны играть только чемпионы своих стран. Я говорил это 20 лет назад и говорю сейчас", – отметил ван Гал.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в английской премьер-лиге, от которой в Лигу чемпионов попадают первые четыре команды. Также команда ван Гала может гарантировать себе участие в групповом этапе ЛЧ, если выиграет Лигу Европы. В 1/8 финала этого турнира МЮ встретится с "Ливерпулем".