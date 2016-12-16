Лучший главный тренер Украины оценил выступление "Габалы" в Лиге Европы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "С Романом Григорчуком нас связывают дружеские отношения. Он прекрасный специалист. Мне многому нужно у него научиться".

Как сообщает Report, об этом в интервью местному изданию "Футбол" заявил главный тренер украинского клуба "Заря", отец выступающего в "Габале" Виталия Вернидуба Юрий Вернидуб.

50-летний специалист дал оценку выступлению "Габалы" в групповом этапе Лиги Европы: "Я стараюсь не говорить с сыном на эту тему. Так как его главный тренер – профессионал высокого класса. Он анализирует их. Следует отметить последовательное выступление "Габалы" в групповом этапе. Кроме того, команда начинает борьбу с предварительного классификационного раунда. Это большой успех! Они отстранили от соревнований такие команды, как "Лилль", "Панатинаикос". "Габала" на верном пути. Я радуюсь этому. Их успех является опытом как для игроков, так и для тренеров".

Избранный лучшим главным тренером Украины 50-летний специалист также коснулся вероятности выступления в дальнейшем его сына в "Заре": "Мне сложно сказать что-либо по этому поводу. Мой сын – профессиональный футболист и имеет контракт со своим клубом. Было бы лучше спросить об этом у Виталия".

Отметим, что несмотря на участие "Зари" в групповом этапе Лиги Европы этого сезона, клуб не смог перейти в 1/16 финала.