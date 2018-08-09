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    Лучший футболист Премьер-лиги России сменил клуб

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной России Федор Смолов сменил клуб. 

    Как сообщает Report, 28-летний нападающий перешел из "Краснодара" в московский "Локомотив".

    О деталях контракта не сообщается. 

    Отметим, что в сезоне 2017/2018 Смолов был избран лучшим игроком Премьер-лиги России. 

    Забив 14 голов, он финишировал вторым в соревнованиях за звание лучшего бомбардира. 

    Что касается "Локомотива", он завоевал золотые медали чемпионата. 

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