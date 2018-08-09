Лучший футболист Премьер-лиги России сменил клуб

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Футболист сборной России Федор Смолов сменил клуб.

Как сообщает Report, 28-летний нападающий перешел из "Краснодара" в московский "Локомотив".

О деталях контракта не сообщается.

Отметим, что в сезоне 2017/2018 Смолов был избран лучшим игроком Премьер-лиги России.

Забив 14 голов, он финишировал вторым в соревнованиях за звание лучшего бомбардира.

Что касается "Локомотива", он завоевал золотые медали чемпионата.