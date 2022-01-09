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Лучший футболист мира-2006 возглавит сборную Польшу

Лучший футболист мира-2006 возглавит сборную Польшу Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши.
Футбол
9 января 2022 г. 16:54
Лучший футболист мира-2006 возглавит сборную Польшу

Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши.

Как передает Report со ссылкой на издание Football Italia, 48-летний специалист принял предложение Польского футбольного союза.

Итальянский специалист Каннаваро уже встретился с представителями сборной Польши. Переговоры двух сторон прошли успешно. Трудовое соглашение футбольного союза Польши и итальянцем будет рассчитано на два года.

Сообщается, что альтернативным вариантом для сборной Польши являлся бывший наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло.

Напомним, что Фабио Каннаваро на победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года был капитаном команды. Он был признан лучшим футболистом мира 2006 года. Осенью 2021 года покинул китайский клуб "Гуанчжоу", в котором проработал два года.

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