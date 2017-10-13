Лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Известный в недавнем прошлом африканский футболист Джордж Веа лидирует на состоявшихся во вторник президентских выборах в Либерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг председатель Национальной избирательной комиссии Джером Коркойя.

Согласно предварительным данным, Веа побеждает в 10 из 15 регионов (графств) Либерии. Позднее избирком должен обнародовать результаты подсчета голосов по всей стране.

Если ни одному из 20 кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, то потребуется второй тур.