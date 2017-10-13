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    Лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в Либерии

    Джордж Веа побеждает в 10 из 15 регионов Либерии

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Известный в недавнем прошлом африканский футболист Джордж Веа лидирует на состоявшихся во вторник президентских выборах в Либерии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг председатель Национальной избирательной комиссии Джером Коркойя.

    Согласно предварительным данным, Веа побеждает в 10 из 15 регионов (графств) Либерии. Позднее избирком должен обнародовать результаты подсчета голосов по всей стране.

    Если ни одному из 20 кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, то потребуется второй тур. 

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