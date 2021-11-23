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Лучший бомбардир "Наполи" выбыл из строя на три месяца

Лучший бомбардир "Наполи" выбыл из строя на три месяца Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен перенес операцию по поводу множественных переломов лицевых костей и пропустит около 90 дней.
Футбол
23 ноября 2021 г. 19:32
Лучший бомбардир Наполи выбыл из строя на три месяца

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен перенес операцию по поводу множественных переломов лицевых костей и пропустит около 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Осимхен получил травму в воскресенье в матче чемпионата Италии с "Интером" (2:3), столкнувшись головами с защитником "нерадзурри" Миланом Шкриньяром.

Отмечается, что нигериец чувствует себя хорошо, в ближайшие дни он будет находиться под наблюдением врачей.

Нигерийский форвард является лучшим бомбардиром "Наполи" в нынешнем сезоне, в 14 матчах на его счету девять голов.

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Версия на азербайджанском языке "Napoli"nin bombardiri 3 ay oynamayacaq

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