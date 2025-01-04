Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр

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Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован на 12 игр за толчок македонского вратаря "Валенсии" Столе Димитриевского.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, речь идет о дисквалификации на 4-12 игр.

При этом максимальное наказание за агрессивное поведение, согласно регламенту чемпионата Испании, составляет 12 матчей.

Если форварда отстранят на четыре игры он пропустит полуфинал Суперкубка Испании с "Мальоркой", и возможный финал против "Барселоны" или "Атлетика" из Бильбао.

Накануне в выездном перенесенном матче с "Валенсией" Винисиус был удален с поля 79-й минуте. В этот момент столичный клуб проигрывал со счетом 1:0. Однако без Винисиуса мадридцы забили в ворота соперника два гола и выиграли матч.

Сам Винисиус также прокомментировал удаление в этом матче.

"Я извиняюсь! Спасибо моим товарищам по команде", - приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее FIFA назвала Винисиуса лучшим футболистом мира в 2024 году. Он получил награду The Best.