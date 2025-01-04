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Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр

Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр объединила 2 новости, добавив его комментарий
Футбол
4 января 2025 г. 11:16
Лучшего футболиста мира по версии FIFA могут дисквалифицировать на 12 игр

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован на 12 игр за толчок македонского вратаря "Валенсии" Столе Димитриевского.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, речь идет о дисквалификации на 4-12 игр.

При этом максимальное наказание за агрессивное поведение, согласно регламенту чемпионата Испании, составляет 12 матчей.

Если форварда отстранят на четыре игры он пропустит полуфинал Суперкубка Испании с "Мальоркой", и возможный финал против "Барселоны" или "Атлетика" из Бильбао.

Накануне в выездном перенесенном матче с "Валенсией" Винисиус был удален с поля 79-й минуте. В этот момент столичный клуб проигрывал со счетом 1:0. Однако без Винисиуса мадридцы забили в ворота соперника два гола и выиграли матч.

Сам Винисиус также прокомментировал удаление в этом матче.

"Я извиняюсь! Спасибо моим товарищам по команде", - приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее FIFA назвала Винисиуса лучшим футболистом мира в 2024 году. Он получил награду The Best.

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Версия на азербайджанском языке "Real"ın futbolçusu 12 oyuna qədər diskvalifikasiya oluna bilər

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