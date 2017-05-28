Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Румынский специалист Мирча Луческу отправлен в отставку с поста главного тренера ФК "Зенит".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.
В сообщении говорится, что совет директоров клуба принял решение о досрочном расторжении контракта с Луческу.
"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Вместе с сине-бело-голубыми Луческу выиграл Суперкубок России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.
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