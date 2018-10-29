Лопетеги: 1:5 в "эль класико" горькая пилюля, но я остаюсь сильным

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5), передает Report.

«Трудно принять такое поражение, тем более в матче с «Барселоной». Было чувство, что «Реал» мог повернуть ход встречи в свою пользу. Соперник был лучше в первом тайме, хоть и не создавал большого количества моментов. «Реал» провёл первый тайм намного лучше, чем второй. У нас были шансы, но не повезло, а гол Суареса, после которого счёт стал 1:3, убил нас.

Этот счёт не отображает то, как развивались события в матче. Однако нам нужно смириться с поражением. Я расстроен, как и все в раздевалке. Это горькая пилюля, но я остаюсь сильным. Сейчас ещё только октябрь. До конца сезона всё можно ещё изменить. Я уверен в команде. Чувствую в себе силы, чтобы продолжать возглавлять «Реал», — цитирует Лопетеги Football Espana.