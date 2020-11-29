Лондонское дерби завершилось вничью

Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с земляками из "Тоттенхэма" в рамках десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с земляками из "Тоттенхэма" в рамках десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча прошла 29 ноября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

После десяти туров в активе "Тоттенхэма" 21 очко, команда возглавляет турнирную таблицу. "Челси" набрал 19 очков и находится на третьей позиции.

В следующем туре "Тоттенхэм" 6 декабря на своем поле сыграет с "Арсеналом". "Челси" днем ранее дома примет "Лидс".