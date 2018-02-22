"Локомотив" снова обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в Москве обыграл с минимальным счётом «Ниццу».

Как передает Report, единственный мяч в матче, прошедшем на стадионе «РЖД Арена», на 32-й минуте забил полузащитник Игорь Денисов.

Неделю назад подопечные Юрия Сёмина во Франции добились волевой победы со счётом 3:2. Таким образом, российская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме сегодняшнего матча «железнодорожники» из-за травмы лишились полузащитника Джефферсона Фарфана. Он был заменён на 24-й минуте.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

22 февраля 2018

Локомотив Москва (Россия) 1 : 0 Ницца (Франция)

1:0 – Денисов