"Локомотив" снова обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» в Москве обыграл с минимальным счётом «Ниццу».
Как передает Report, единственный мяч в матче, прошедшем на стадионе «РЖД Арена», на 32-й минуте забил полузащитник Игорь Денисов.
Неделю назад подопечные Юрия Сёмина во Франции добились волевой победы со счётом 3:2. Таким образом, российская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
В первом тайме сегодняшнего матча «железнодорожники» из-за травмы лишились полузащитника Джефферсона Фарфана. Он был заменён на 24-й минуте.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2018
Локомотив Москва (Россия) 1 : 0 Ницца (Франция)
1:0 – Денисов
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook