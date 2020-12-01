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"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

"Локомотив" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов Московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
1 декабря 2020 г. 23:51

Московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:3.

"Локомотив" перед заключительным туром занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход плей-офф. Лидирует в группе германская "Бавария" (12), которая ранее досрочно вышла в плей-офф. На второй строчке идет испанский "Атлетико" (5), "Зальцбург" располагается на третьем месте (4).

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