"Локомотив" одержал первую победу под руководством нового главного тренера

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

На 41-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Игорь Юрганов. Еще один гол на счету защитника "Локомотива" Тина Едвая (49), который впервые отличился в составе московской команды. У "Сочи" мяч забил Жоаозиньо (90+4).

"Локомотив" одержал первую победу под руководством немца Маркуса Гисдоля, возглавившего команду 10 октября.

"Локомотив" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 21 очко. "Сочи" занимает шестую строчку, в активе команды также 21 очко, "Локомотив" и идущий пятым "Краснодар" находятся выше по дополнительным показателям. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 30 октября. "Сочи" на следующий день в гостевом матче встретится с тульским "Арсеналом".