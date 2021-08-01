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"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче Чемпионата России

"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче Чемпионата России Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
1 августа 2021 г. 02:42
Локомотив обыграл ЦСКА в матче Чемпионата России

Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена", на игре могли присутствовать не более 3 тыс зрителей.

У ЦСКА гол забил Кристиян Бистрович (19-я минута). В составе "Локомотива" отличились Федор Смолов (22) и Рифат Жемалетдинов (60).

"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".

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