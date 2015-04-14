Логотип клуба "Нефтчи" будет обновлен

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На стадионе "Bakcell Arena" состоялось первое заседание Наблюдательного совета "Нефтчи". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на заседании приняли 7 решений по различным вопросам.

В первую очередь, были утверждены новая структура и система работы Профессионального футбольного клуба. Было решено подготовить и представить до очередного заседания Наблюдательного совета штатный график клуба. Приняли также решение об учреждении в новой структуре клуба должности спортивного директора, которую возложили на Вели Гасымова.

При Футбольной академии клуба была учреждена "Школа вратарей имени Сергея Крамаренко". Основная цель проекта заключается в выявлении одаренных детей и подростков и их подготовке на профессиональном уровне.

В то же время приняли решение о создании музея "Нефтчи". Все связанные с проектом музея финансовые расходы будут представлены на очередном заседании Наблюдательного совета.

Учрежден также "Fan shop" клуба, деятельность которого будет выгодной с экономической точки зрения. Принято решение о проведении учрежденного Наблюдательным советом проекта "Stadium tour", а также опроса среди болельщиков и общественности по поводу обновления официального логотипа клуба.

Отметим, что до сих пор официальный логотип "Нефтчи" обновлялся 4 раза.