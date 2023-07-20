ЛК: Команда Искендерли сыграет с "Арарат-Армения", а также определятся соперники "Нефтчи" и "Сабаха"

Сегодня завершится отборочный раунд I лиги конференций УЕФА.

Сегодня завершится отборочный раунд I лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, потенциальные соперники азербайджанских клубов во II туре проведут свои ответные матчи.

Так, латвийская команда RFS, которая является одним из возможных соперников "Сабаха", примет северомакедонскую "Македонию". Поединок начнется в 19:30 по бакинскому времени. В первой игре в Латвии победили хозяева поля - 1:0.

Белорусский клуб "Динамо" (Минск), потенциальный соперник "Нефтчи", встретится с клубом Боснии и Герцеговины "Железничар". Согласно решению УЕФА, игра, которая состоится на "Азерсун Арене" в Баку и начнется в 21:00. Первая встреча закончилась вничью - 2:2.

Кроме того, албанская команда "Эгнатия", где выступает футболист сборной Азербайджана Вюсал Искендерли, примет армянскую команду "Арарат-Армения". Стартовый свисток игры будет дан в 22:00 по бакинскому времени. В первом поединке в Ереване была зафиксирована ничья 1:1, а азербайджанский полузащитник вышел на поле на 59-й минуте.