"Ливерпуль" завершил сделку по переходу полузащитника "Баварии"

Полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх стал игроком "Ливерпуля".

Полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх стал игроком "Ливерпуля".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "красных".

Английский клуб завершил подписание долгосрочного контракта с полузащитником мюнхенской "Баварии" Райаном Гравенберхом при условии получения разрешения на работу", - говорится в заявлении.

Ранее отмечалось, что мерсисайдцы заплатят за 21-летнего хавбека € 40 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Контракт Гравенберха с "Ливерпулем" будет действовать до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провел 24 матча за "Баварию" в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.