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"Ливерпуль" завершил сделку по переходу полузащитника "Баварии"

"Ливерпуль" завершил сделку по переходу полузащитника "Баварии" Полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх стал игроком "Ливерпуля".
Футбол
2 сентября 2023 г. 01:04
Ливерпуль завершил сделку по переходу полузащитника Баварии

Полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх стал игроком "Ливерпуля".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "красных".

Английский клуб завершил подписание долгосрочного контракта с полузащитником мюнхенской "Баварии" Райаном Гравенберхом при условии получения разрешения на работу", - говорится в заявлении.

Ранее отмечалось, что мерсисайдцы заплатят за 21-летнего хавбека € 40 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Контракт Гравенберха с "Ливерпулем" будет действовать до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провел 24 матча за "Баварию" в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” “Bavariya”nın yarımmüdafiəçisini transfer edib

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