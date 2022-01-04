"Ливерпуль" запросил перенос матча Кубка лиги

"Ливерпуль" направил запрос с просьбой о переносе полуфинального матча Кубка английской футбольной лиги против "Арсенала" из-за растущего количества предполагаемых случаев заражения коронавирусом в составе команды.

"Ливерпуль" направил запрос с просьбой о переносе полуфинального матча Кубка английской футбольной лиги против "Арсенала" из-за растущего количества предполагаемых случаев заражения коронавирусом в составе команды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Представители клуба обратились в Английскую футбольную лигу (EFL), так как среди игроков и персонала команды растет количество предполагаемых случаев заражения коронавирусом, а также существуют другие факторы, такие как болезни и травмы. "Ввиду отсутствия перспектив улучшения текущей ситуации перед матчем в четверг и возможности ее ухудшения клуб считает разумной просьбу о переносе матча", - говорится в заявлении "красных".

"Ливерпуль" приостановил тренировочную деятельность. Занятие, которое должно было пройти во вторник, отменено.

Первый матч полуфинала Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" должен пройти 6 января в Лондоне. Ответная встреча запланирована на 13 января в Ливерпуле.