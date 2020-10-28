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"Ливерпуль" забил 10 000-й мяч в своей истории

"Ливерпуль" забил 10 000-й мяч в своей истории Английский "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" забил 10 000-й мяч в своей истории.
Футбол
28 октября 2020 г. 06:36
Ливерпуль забил 10 000-й мяч в своей истории

Английский "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" забил 10 000-й мяч в своей истории.

Как передает Report, об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Автором мяча стал португальский футболист Диогу Жота. Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0.

В следующем туре мерсисайдский клуб на выезде встретится с "Аталантой".

"Ливерпуль" был основан в 1892-м году. Для достижения отметки в 10 000 мячей "красным" понадобилось 5 753 матча.

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