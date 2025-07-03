"Ливерпуль" вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

"Ливерпуль" выводит из обращения 20-й игровой номер, под которым выступал нападающий Диогу Жота, погибший в ДТП в Испании.

"Ливерпуль" выводит из обращения 20-й игровой номер, под которым выступал нападающий Диогу Жота, погибший в ДТП в Испании.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте мерсисайдцев.

"Номер 20 будет по праву увековечен за заслуги [Жоты] в завоевании "Ливерпулем" титула в сезоне-2024/2025 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной "Коп", которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни", — сказано в заявлении клуба.

Португальский футболист забил последний мяч в жизни в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном", в котором "Ливерпуль" победил со счетом 1:0.

Напомним, что Жота погиб в ДТП в испанской провинции Самора. Вместе с ним разбился и его младший брат, также профессиональный футболист.